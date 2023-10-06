Sekitar 50 pemulung yang bekerja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Semarang terjebak dalam kebakaran. Api yang meluas membuat puluhan pemulung tidak bisa keluar dan harus dievakuasi dari balik bukit area TPA sejauh 6 kilometer dari lokasi kebakaran.

Selain membakar tumpukan sampah, kebakaran ini juga turut membakar hutan yang berada di sekitar area TPA. Akibatnya, kepulan asap masuk hingga pemukiman warga dan menyebabkan gangguan pernapasan.

(mhd)

