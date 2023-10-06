...

Singgung Nama Gus Dur Kerap Digunakan oleh Pengkhianatnya, Ini Penjelasan Menag Yaqut

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Jum'at 06 Oktober 2023 14:50 WIB
Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menyinggung nama Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kerap dimanfaatkan oleh sejumlah pihak. Menurutnya nama Ketum PBNU periode 1984-1998 itu dimanfaatkan oleh pencinta bahkan pengkhianatnya.
 
Hal ini disampaikan Menag Yaqut dalam peluncuran logo peringatan Hari Santri 2023 dengan mengusung tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Rilis logo dan tema ini berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (6/10/2023).
 
Awal mulanya dia menyebut sosok santri terlihat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka kemudian berganti dengan orde baru pada fase itu santri juga banyak terlibat kita tahu pergolakan tahun 1965. 
 
Kemudian orde baru tumbang berganti dengan masa reformasi para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal Kyai Haji Abdurrahman Wahid. 
 
Reporter : Widya Michella Nur Syahida
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

