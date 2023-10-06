Anggota DPRD Padang Pariaman inisial JB ditangkap polisi, Jumat (6/10). JB ditangkap di rumahnya lokasi Kasai, Palapa, Batang Anai, Padang Pariaman. Anggota dewan itu diduga menabrak bocah 9 tahun hingga tewas.
Tabrakan di Jalan Lintas Lubuk Alung - Pariaman, Selasa (3/10). Korbannya SS saat itu sedang menyeberang jalan dan tertabrak.
Kontributor: Eka Guspriadi
Produser: B. Lilia Nova
