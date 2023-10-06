Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan, pihaknya akan tetap berjuang, agar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PPP Sandiaga Salahuddin Uno maju sebagai cawapres Ganjar Pranowo.

Awalnya Arwani mengungkap, PPP akan segera menggelar konsolidasi akbar calon legislatif (Caleg) PPP yang berpusat di Jakarta. Dengan tujuan, para kader mampu menyatukan frekuensi untuk memenangkan partai, dan calon presiden (capres) yang diusung partai.

Arwani menegaskan, pihaknya sangat optimistis bahwa Sandiaga bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Untuk itu, kata Arwani, kader PPP akan memperjuangkannya.

Bahkan, kata Arwani, PPP sudah menyiapkan beberapa perangkat ya untuk pemenangan pemilu, salah satunya ialah juru kampanye.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News