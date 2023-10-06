Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno menyampaikan bahwa partainya akan menggelar konsolidasi akbar calon legislatif (caleg) PPP di Jakarta. Hal ini disampaikan Sandi di Jakarta Kamis (6/10/2023) malam.

Konsolidasi digelar dalam rangka persiapan pembekalan kepada para caleg PPP. Dan juga untuk memastikan semuanya satu pembahasan tiga topik utama yang diangkat PPP. Yakni harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah bersama Kakbah.

Konsolidasi akbar ini juga berencana untuk mengundang Ganjar Pranowo selaku capres yang diusung PPP.

Reporter : Felldy Utama

Produser: Reza Ramadhan

(sfn)

