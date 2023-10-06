...

Minta Nasihat, Ketum PSI Kaesang Sambangi Rumah Ketum PBNU Gus Yahya

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 06 Oktober 2023 08:58 WIB
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, melanjutkan silaturahminya ke rumah Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), di Menteng , Jakarta Pusat.
 
Hal ini dilakukan usai bertemu Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Kamis (5/10/2023). Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar satu jam. 
 
Kaesang mengaku kedatangannya untuk meminta doa restu agar semua yang tengah dijalaninya berjalan lancar dan berkah. Selain itu, ia juga menyempatkan diri meminta nasihat kepada Gus Yahya tentang cara berpolitik yang santun tanpa mencela orang lain.
 
 
