Puluhan siswa antusias menaiki kendaraan taktis Komodo milik TNI dalam rangkaian upacara HUT ke-78 TNI di Alun-Alun Kota Cilegon, Banten, Kamis(5/10). Kendaraan rantis komodo asli buatan Indonesia ini, selain terlihat gagah kendaraan ini mampu menembak pesawat.

Kegiatan upacara HUTke-78 TNI wilayah Korem 064/MY juga diadakan serentak di Alun-Alun Barat Kota Serang, Alun-Alun Pandeglang dan Alun-Alun Rangkasbitung.

(mhd)

