Bantai PSG, Pelatih Newcastle United Malah Puji Luis Enrique

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 05 Oktober 2023 14:30 WIB
Newcastle United secara mengejutkan menggilas PSG dengan skor 4-1 di lanjutan Liga Champions 2023-2024.
 
Miguel Almiron (17), Dan Burn (39), Sean Longstaff (50), dan Fabian Schar (90+1) jadi aktor pesta gol The Magpies.
 
Pelatih Newcastle United, Eddie Howe mengaku senang dengan permainan anak asuhnya yang mampu menerapkan instruksinya dan meraih kemenangan telak atas PSG.
 
Meski begitu pelatih 45 tahun itu justru memuji Luis Enrique yang piawai menampilkan permainan atraktif dan menyerang.
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

