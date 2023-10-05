Newcastle United secara mengejutkan menggilas PSG dengan skor 4-1 di lanjutan Liga Champions 2023-2024.

Miguel Almiron (17), Dan Burn (39), Sean Longstaff (50), dan Fabian Schar (90+1) jadi aktor pesta gol The Magpies.

Pelatih Newcastle United, Eddie Howe mengaku senang dengan permainan anak asuhnya yang mampu menerapkan instruksinya dan meraih kemenangan telak atas PSG.

Meski begitu pelatih 45 tahun itu justru memuji Luis Enrique yang piawai menampilkan permainan atraktif dan menyerang.

