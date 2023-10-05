MotoGP 2023 menjadi musim terakhir Marc Marquez bersama Honda. Setelah 11 tahun, juara dunia enam kali itu memutuskan mengakhiri kontraknya setahun lebih cepat dengan kesepakatan bersama.

Marquez mengunggah perpisahannya dengan pabrikan Jepang lewat sosial medianya tak lama setelah meraih podium pertamanya musim ini. Keputusan ini memperkuat isu The Baby Alien akan menyusul adiknya Alex Marquez di tim satelit Ducati Gresini.

Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News