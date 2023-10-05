Polda Metro Jaya mengungkap telah melakukan pemeriksaan terhadap Mentan SYL sebanyak 3 kali terkait kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK. Dirkrimsus Polda Metro Jaya mengatakan dalam pemeriksaan telah memeriksa 6 saksi salah satunya Mentan SYL.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membantah menerima Rp1 miliar dolar terkait penanganan perkara di Kementan.

