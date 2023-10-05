Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firli Bahuri membantah adanya dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam penangan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Firli menegaskan pihaknya tidak pernah menerima sejumlah uang yang disebut berjumlah 1 miliar dolar.

Sebelumnya , Polda Metro Jaya memeriksa ajudan dan sopir Mentan Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan pemerasaan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara korupsi di Kementan.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

(mhd)

