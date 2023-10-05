Ketum PSI, Kaesang Pangerep telah sampai di lokasi pertemuan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kawasan Menteng, Jakarta.

Pada pertemuan yang dilangsungkan Kamis (5/10), Kaesang datang bersama Ketua Dewan Pembina PSI Giring Ganesha dan wakilnya Grace Natalie.

Setelah sampai, Kaesang pun langsung memasuki tempat pertemuan, yakni kafe yang sudah disterilisasi sejak pukul 12.30 WIB.

Menurut Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, pertemuan itu merupakan silaturahmi.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Dinda Elita

(fru)

