...

Kaesang Pangerep dan Puan Maharani Adakan Pertemuan, Arsjad Rasjid: Cuma Silaturahmi Semata

Giffar Rivana, Jurnalis · Kamis 05 Oktober 2023 15:30 WIB
A A A
Ketum PSI, Kaesang Pangerep telah sampai di lokasi pertemuan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kawasan Menteng, Jakarta.
 
Pada pertemuan yang dilangsungkan Kamis (5/10), Kaesang datang bersama Ketua Dewan Pembina PSI Giring Ganesha dan wakilnya Grace Natalie.
 
Setelah sampai, Kaesang pun langsung memasuki tempat pertemuan, yakni kafe yang sudah disterilisasi sejak pukul 12.30 WIB.
 
Menurut Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, pertemuan itu merupakan silaturahmi.
 
Reporter: Giffar Rivana
Produser: Dinda Elita

(fru)

