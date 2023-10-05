Ketua DPP PDIP Puan Maharani menghadiri pertemuan bersama Ketum PSI Kaesang Pangerep. Tiba di lokasi pukul 13.39 WIB, Puan langsung disambut oleh Kaesang yang lebih dulu datang.

Ketika sampai, Puan dan Kaesang berdiri di depan pintu menyapa awak media yang hadir untuk meliput. Usai menyapa awak media, Kaesang dan Puan langsung masuk ke sebuah kafe di Menteng, Jakpus, Kamis (5/10).

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Dinda Elita

