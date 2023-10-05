Warga histeris dan antusias menyambut kedatangan Bacapres Ganjar Pranowo. Lokasi di Desa Tegalega, Warungkondang, Cianjur, Jabar. Warga senang karena Bacapres Partai Perindo itu menginap di rumah mereka.

Warga senang karena Ganjar Pranowo dianggap cocok jadi pemimpin Indonesia. Ganjar direncanakan akan berdialog dengan warga, Kamis (5/10).

Kontributor: Andi Ichsyan

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News