Highlight Asian Games 2023: Dipulangkan Ganda Putra India, Perjuangan Leo Rolly/Daniel Marthin Terhenti di 16 Besar

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 16:33 WIB
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin terpaksa terhenti di 16 besar bulu tangkis nomor perorangan Asian Games 2023.
 
Leo/Daniel bertarung sengit pada laga yang digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China,  Rabu (4/10/2023).
 
Hingga akhirnya Leo/Daniel harus menyerah dari wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty lewat  rubber game dengan skor  22-24, 21-16, dan 12-21.  
 
