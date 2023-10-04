Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin terpaksa terhenti di 16 besar bulu tangkis nomor perorangan Asian Games 2023.

Leo/Daniel bertarung sengit pada laga yang digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Rabu (4/10/2023).

Hingga akhirnya Leo/Daniel harus menyerah dari wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty lewat rubber game dengan skor 22-24, 21-16, dan 12-21.

------------------------

Produser: Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News