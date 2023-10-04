...

Highlight Asian Games 2023: Tim Perahu Naga Indonesia Sumbang Medali Perak dan Perunggu

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 13:45 WIB
Tim Perahu Naga Indonesia menyumbang medali perak dan perunggu dari nomor 200 meter putra dan putri Asian Games 2023.
 
Tim putri tampil luar biasa di Wenzhou Dragon Boat Centre dengan merebut medali perak.
 
Mereka nyaris menyalip tuan rumah yang jadi pemenang dengan selisih waktu 0,660 detik saja.
 
Tim putri catatkan waktu 54,464 detik, sementara China yang meraih emas catatkan 53,804 detik dan Thailand merebut perunggu dengan catatan waktu 55,200 detik.
 
Di nomor 200 meter putra, tim perahu naga Indonesia meraih medali perunggu.
 
Mereka finis di peringkat ketiga dengan catatan waktu 49,404 detik di belakang China yang menyabet emas dengan 48,464 detik dan Thailand yang merebut perak dengan 49,171 detik.
 
Produser: Andika Gesta
