Atlet panjat tebing Indonesia Veddriq Leonardo merebut medali perunggu untuk nomor speed putra Asian Games 2023.

Di partai perebutan medali perunggu, pemegang rekor dunia ini tampil lepas dan bukukan waktu di bawah 5 detik (4,955 detik) untuk mengalahkan atlet China Wu Peng.

Veddriq harus puas menempati posisi ketiga setelah di semifinal sempat terpeleset dan harus merelakan tempat di final untuk atlet Iran Ali Pour Shenazadi yang merebut emas di nomor ini.

Veddriq Leonardo masih berpeluang menambah medali untuk Indonesia dari nomor speed relay.

