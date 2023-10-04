...

Highlight Asian Games 2023: Terpeleset di Semifinal, Veddriq Leonardo Amankan Medali Perunggu Panjat Tebing

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 09:45 WIB
Atlet panjat tebing Indonesia Veddriq Leonardo merebut medali perunggu untuk nomor speed putra Asian Games 2023.
 
Di partai perebutan medali perunggu, pemegang rekor dunia ini tampil lepas dan bukukan waktu di bawah 5 detik (4,955 detik) untuk mengalahkan atlet China Wu Peng.
 
Veddriq harus puas menempati posisi ketiga setelah di semifinal sempat terpeleset dan harus merelakan tempat di final untuk atlet Iran Ali Pour Shenazadi yang merebut emas di nomor ini.
 
Veddriq Leonardo masih berpeluang menambah medali untuk Indonesia dari nomor speed relay.
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

