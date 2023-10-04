Desak Made Rita Kusuma Dewi berhasil meraih medali emas dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing Asian Games 2023. Medali emas tersebut diraih di nomor speed putri.

Desak Made menjadi yang terbaik setelah mencatatkan waktu di angka 6,364 detik. Hasil ini membuatnya mengalahkan wakil China, Deng Lijuan (6,435 detik), di partai final.

------------------------

Produser: Febry Rachadi

Ve: Geri A

(sfn)

