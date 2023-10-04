...

Dihukum Guru, Telapak Kaki Siswa SMPN 10 Madiun Melepuh Hingga Kesulitan Jalan

Arif Wahyu Efendi, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 23:15 WIB
Seorang siswa SMPN 10 Madiun 2 telapak kakinya melepuh usai mendapat hukuman dari salah satu guru. Siswa tersebut dihukum lari keliling lapangan basket saat siang hari tanpa alas kaki. Hukuman diberikan setelah siswa tersebut tidak mengikuti kegiatan keagamaan di sekolahnya.
 
Himgga kini, siswa kelas 9 tersebut belum bisa berjalan dan masuk sekolah meski sudah mendapatkan perawatan. Dokter menyebut luka melepuh telapak kaki pada korban adalah ulkus atau luka akibat panas sehingga penyembuhannya lama.

(mhd)

