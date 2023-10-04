Kebakaran yang melanda di kawasan padat penduduk di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu (4/10/2023) sore tadi hingga kini masih membara. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang masih menyala.

Banyaknya warga yang menyaksikan kebakaran tersebut turut menjadi kendala bagi para petugas untuk memadamkan api. Setidaknya ada sekitar 21 unit mobil Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan dikerahkan untuk melakukan pemadaman.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News