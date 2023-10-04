Ditjen Imigrasi berhasil menangkap 2 WNA asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berinisial WJ (43) dan WC (41), Jumat (29/09). Penangkapan 2 buronan kasus pembunuhan itu terjadi di sebuah restoran kawasan Pluit, Jakarta

Pelaku bisa masuk ke Indonesia sejak 2004 itu, karena menggunakan paspor palsu. WJ menggunakan Paspor atas nama Li Xiaqing, sedangkan WC menggunakan paspor atas nama Weng Cheng.

Penangkapan bermula dari laporan Kedubes RRT di Indonesia agar Ditjen Imigrasi bisa menangkap pelaku. Setelah laporan masuk pada 31 Agustus 2023, Ditjen Imigrasi Indonesia langsung berkoordinasi dengan Kedubes RRT

Pelaku sempat melawan ketika akan diamankan oleh petugas Inteldakim Kantor Imigrasi Jakarta Utara. Usai diamankan, pihak imigrasi akan melakukan deportasi terhadap pelaku esok hari Kamis (5/9)

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Dinda Elita

(rns)

