21 Wisatawan Tewas Usai Bus Jatuh dan Terbakar di Venisia. Italia

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 15:47 WIB
Sebanyak 21 orang tewas setelah bus kota yang membawa wisatawan menuju lokasi perkemahan terjatuh dari jembatan penghubung ke Venesia, Italia. Bus tersebut terjatuh di dekat jalur kereta api di Distrik Mestre. 
 
Penyebab kecelakaan itu masih belum jelas. Pejabat Italia mengatakan bus itu jatuh 30 meter ke kabel listrik dan terbakar. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 19.45 waktu setempat, Selasa 3/10.
 
Produser: Betty Usman

