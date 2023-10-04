Okezone Updates dibuka dengan video viral angin puting beliung menerjang Pasar Banjaran, Bandung, Jawa Barat, Senin sore. Video berikutnya, mata kiri seorang bocah nyaris buta akibat terkena benang layangan di Ponorogo, Jawa Timur.

Video berikutnya, Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat diberi nama Whoosh. Okezone Updates ditutup dari pesta kembang api Hong Kong dan Makau. Pesta kembang api berlangsung dalam rangka HUT ke-74 RRC.

Reporter: Pram Sendjaya

(fru)

