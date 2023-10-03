Ammar Zoni diketahui tengah mempersiapkan diri menjelang bebas murni yang diperkirakan pada pekan depan. Hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukumnya Abdullah Emile Oemar Alamudy yang ditemui di PN Jaksel, Selasa (3/10/2023).

Sebelumnya diketahui, Ammar Zoni telah menjalani masa tahanan dan rehabilitasi selama kurang lebih 6,5 bulan

Reporter : Ravie Wardani

Producer : Erlangga Agung Asmoro

