Kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu terus meluas, tim gabungan bersama BNPB melakukan water bombing, Selasa (3/10).

Pelaksanaan water baoombing belum maksimal karena banyaknya kendala akibat kondisi medan dan cuaca.

Angin dan kabut serta ketingian lokasi menjadi penyebab sehingga titik api sulit dideteksi. Sementara tim pemadaman akan fokus ke pembuatan ilaran atau sekat agar api tidak menjalar lebih jauh.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News