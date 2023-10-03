Kejagung telah menyelesaikan penggeledahannya di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) setelah 9 jam, Selasa (3/10) malam. Penggeledahan dilakukan di Gedung II Kemendag, para penyidik keluar membawa 1 printer dan 1 kardus yang diduga berisi berkas hasil penggeledahanm dikawal personel TNI, tim langsung meninggalkan gedung Kemendag.

Sebelumnya diberitakan, Kejagung menaikkan status dugaan korupsi impor gula dari penyelidikan menjadi penyidikan.

(fru)

