Remaja berusia 15 tahun ditemukan tewas di lapangan Rusun Ujung Menteng, Cakung. Ia mengakhiri hidup usai melompat dari lantai 13 pada Senin (2/10/2023).

Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari hasil penyelidikan sementara, korban dikenal tertutup dan jarang berinteraksi.

Korban juga merupakan pecandu game online. Meski demikian, polisi masih melakukan penyelidikan untuk menggali motif korban.



