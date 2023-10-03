Pemerintah Yunani menutup stadion olahraga terbesar karena stabilitas kubah baja meragukan. Stadion Olahraga ini adalah landmark arsitektur, dibangun untuk Olimpiade Athena 2004.

Stadion berkapasitas 70.000 kursi jadi tuan rumah acara olahraga besar sepanjang tahun, termasuk liga Champions UEFA dan konser Guns N' Roses musim panas lalu.

Pejabat stadion menyatakan semua kegiatan akan dihentikan tanpa batas waktu. Pusat Atletik Olimpiade Athena (OAKA) adalah kompleks olahraga terbesar di Yunani seluas 250 ha.

Klub sepak bola Panathinaikos menggunakan stadion ini untuk pertandingan kandang tim di Eropa musim 2023-2024, melawan Villarreal dari Spanyol bulan lalu.

Dibangun tahun 1982, atap stadion Olimpiade dirancang arsitek Spanyol, Santiago Calatrava. Pemerintah berjanji merombaknya tahun 2021 dan memeriksa kondisi fasilitasnya.



Sumber : Reuters

(fru)

