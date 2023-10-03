Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi masih mencari keberadaan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Keberadaan Mentan belum diketahui hingga saat ini, Selasa (3/9).

Saat semua rombongan balik ke tanah air, Mentan malah belum pulang. Alasannya waktu itu tidak bisa pulang bersama karena terkendala tiket. Disebutkan informasi terakahir Syahrul Yasin Limpo ada di Spanyol.

Sebelumnya, Mentan sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri yakni Roma, Italia, dan Spanyol.

Mentan melakukan perjalan dinas ke luar negeri bersamaan dengan penggeledahan rumah dinasnya. Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan uang senilai Rp30 miliar dan senpi.

