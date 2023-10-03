...

Hilang Usai Keliling Eropa, Wamentan: Kita Masih Mencari Keberadaan Mentan Syahrul Yasin Limpo

Abdul Aziz, Jurnalis · Selasa 03 Oktober 2023 18:30 WIB
Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi masih mencari keberadaan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Keberadaan Mentan belum diketahui hingga saat ini, Selasa (3/9). 
 
Saat semua rombongan balik ke tanah air, Mentan malah belum pulang. Alasannya waktu itu tidak bisa pulang bersama karena terkendala tiket. Disebutkan informasi terakahir Syahrul Yasin Limpo ada di Spanyol. 
Sebelumnya, Mentan sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri yakni Roma, Italia, dan Spanyol.
Mentan melakukan perjalan dinas ke luar negeri bersamaan dengan penggeledahan rumah dinasnya. Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan uang senilai Rp30 miliar dan senpi. 
 
Kontributor: Abdul Aziz
Produser: B.Lilia Nova

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

