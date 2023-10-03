Ibu muda inisial TU ditangkap gegara selundupkan ganja dalam semur jengkol, Rabu (3/9). Ganja dikirim lewat Bus ALS dan diketahui petugas di Madina, Sumut. Benda haram dikirim kepada suaminya yang berjualan rokok di Cikampek, Jabar.

TU mengaku barang yang dikirim berisi pakaian bayi namun petugas curiga. Petugas memeriksa paket, menemukan ganja 60 gram dan menghubungi polisi.

Kontributor: Ahmad Husein Lubis

Produser: B. Lilia Nova

(rns)

