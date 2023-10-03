Ajakan Pandawara Grup untuk membersihkan sampah di pesisir Pantai Cibutun berbuntut panjang. Grup yang dikenal dengan aksi bersih- bersih sampah ini terancam disomasi.
Tuntutan tersebut akan dilayangkan oleh Karang Taruna Kecamatan Simpenan. Mereka mempertanyakan indikator yang menyebut bahwa Pantai Cibutun yang disebut merupakan pantai terkotor ke-4 di Indonesia
Mereka meminta klarifikasi Pandawara Grup terkait video tersebut. Jika tak dipenuhi mereka akan segera melayangkan somasi.
Reporter : Budi Setiawan
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
