Sebut Pantai Cibutun Terkotor, Karang Taruna Ancam Somasi Pandawara Grup

Budi Setiawan, Jurnalis · Selasa 03 Oktober 2023 16:45 WIB
Ajakan Pandawara Grup untuk membersihkan sampah di pesisir Pantai Cibutun berbuntut panjang. Grup yang dikenal dengan aksi bersih- bersih sampah ini terancam disomasi.
 
Tuntutan tersebut akan dilayangkan oleh Karang Taruna Kecamatan Simpenan. Mereka mempertanyakan indikator yang menyebut bahwa Pantai Cibutun yang disebut merupakan pantai terkotor ke-4 di Indonesia
 
Mereka meminta klarifikasi Pandawara Grup terkait video tersebut. Jika tak dipenuhi mereka akan segera melayangkan somasi.
 
Reporter : Budi Setiawan
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

