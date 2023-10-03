Fauziah Fadilah, WNI yang diculik di Malaysia akhirnya pulang ke Tanah Air, Selasa (3/10). Fauziah dan dua kuasa hukumnya tiba di Bandara Kualanamu dalam kondisi sehat.

Ia disambut keluarga dan sang suami, Abdul Gofar. Berdasarkan informasi, penculikan terjadi karena suami korban terlibat utang piutang.

Saat ini sebanyak 14 pelaku telah diamankan Mahkamah Kerajaan Malaysia. Sedangkan 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kontributor: Aminurasid

Produser: Akira Aulia W

(fru)

