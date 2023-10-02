Ganda putra andalan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik melangkah ke babak 16 besar Asian Games 2023.

Aaron/Soh lolos dari lubang jarum saat menghapi pasangan Taiwan Lu Ching Yao/Yang Po Han dengan kemenangan rubber game.

Sempat kehilangan set pertama, ganda nomor 6 dunia ini bangkit dan merebut kemenangan dengan skor 21-23, 21-12, dan 23-21.

