Ganda putra andalan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik melangkah ke babak 16 besar Asian Games 2023.
Aaron/Soh lolos dari lubang jarum saat menghapi pasangan Taiwan Lu Ching Yao/Yang Po Han dengan kemenangan rubber game.
Sempat kehilangan set pertama, ganda nomor 6 dunia ini bangkit dan merebut kemenangan dengan skor 21-23, 21-12, dan 23-21.
