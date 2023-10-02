...

Highlight Bulu Tangkis Asian Games 2023: Sengit, Lee Zii Jia Bekap Ng Ka Long Angus

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 15:00 WIB
Tunggal putra nomor satu Malaysia berhasil meredam perlawanan tunggal putra Hong Kong Ng Ka Long Angus untuk mengamankan tiket ke 32 besar.
 
Lewat pertarungan ketat tiga set, juara All England 2021 ini mampu menang dengan 15-21, 21-15, dan 21-16. Ini jadi kemenangan keduanya atas pebulutangkis Hong Kong itu dalam 6 pertemuan.
 
Produser: Andika Gesta
Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

