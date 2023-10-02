Tunggal putra nomor satu Malaysia berhasil meredam perlawanan tunggal putra Hong Kong Ng Ka Long Angus untuk mengamankan tiket ke 32 besar.

Lewat pertarungan ketat tiga set, juara All England 2021 ini mampu menang dengan 15-21, 21-15, dan 21-16. Ini jadi kemenangan keduanya atas pebulutangkis Hong Kong itu dalam 6 pertemuan.

