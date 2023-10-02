Demo buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, telah selesai, Senin (2/10/2023) malam. Sejumlah ruas jalan yang sempat ditutup kembali dibuka.

Sebelumnya ribuan buruh dari berbagai daerah menggelar demo menuntut pencabutan UU Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum tahun 2024 sebesar 15%.

Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Budi Kemuliaan dapat kembali dilalui publik. Adapun arus lalu lintas di kedua jalan itu terpantau padat.

(fru)

