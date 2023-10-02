Demo buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, telah selesai, Senin (2/10/2023) malam. Sejumlah ruas jalan yang sempat ditutup kembali dibuka.
Sebelumnya ribuan buruh dari berbagai daerah menggelar demo menuntut pencabutan UU Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum tahun 2024 sebesar 15%.
Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Budi Kemuliaan dapat kembali dilalui publik. Adapun arus lalu lintas di kedua jalan itu terpantau padat.
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow