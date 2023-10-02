...

Saling Ejek, Pelajar SMK Disiram Air Keras di Kelapa Gading

Yohannes Tobing, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 18:49 WIB
Kasus penyiraman air keras kembali terjadi di Jakarta Utara. Seorang pelajar kelas 3 SMK berinisial D (18) disiram air keras oleh pelajar SMK dari sekolah lainnya hingga membuat korban mengalami luka bakar.
 
Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (27/9/2023) lalu di Jalan Yos Sudarso. Atas kejadian ini, korban mengalami luka bakar serius di wajahnya. Satu terduga pelaku telah diamankan polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara.

(fru)

