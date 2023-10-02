Sebuah sepeda motor menghantam truk bermuatan pasir yang mogok di jagakarsa, Jakarta Selatan. Kecelakaan berawal saat korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari Lenteng Agung menuju Pasar Minggu.

Korban diduga mengantuk dan menabrak truk yang sedang mengalami gangguan mesin di jalan tersebut. Akibatnya, pengendara motor tewas dilokasi kejadian dan pengemudi truk diamankan petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

