Sejumlah Lahan di Area Bandara Kertajati Terbakar

Mohamad Zeni Johadi, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 14:52 WIB
Kebakaran lahan terjadi di area Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, Jawa Barat 
 
Petugas gabungan TNI-Polri, Satpol PP, Damkar Majalengka dan pihak bandara berusaha memadamkan kobaran api di area kargo, taxiway dan runway bandara yang membesar akibat tiupan angin kencang.
 
Lokasi kebakaran yang sangat luas serta keterbatasan alat menjadi kendala dalam peristiwa ini. Pemadaman dilakukan menggunakan alat seadanya dan penyebab kebakaran kini masih dalam penyelidikan polisi.
 
Kontributor: Mohamad Zeni Johadi 
Produser: Kristo Suryokusumo

