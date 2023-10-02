Kebakaran lahan terjadi di area Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, Jawa Barat

Petugas gabungan TNI-Polri, Satpol PP, Damkar Majalengka dan pihak bandara berusaha memadamkan kobaran api di area kargo, taxiway dan runway bandara yang membesar akibat tiupan angin kencang.

Lokasi kebakaran yang sangat luas serta keterbatasan alat menjadi kendala dalam peristiwa ini. Pemadaman dilakukan menggunakan alat seadanya dan penyebab kebakaran kini masih dalam penyelidikan polisi.

Kontributor: Mohamad Zeni Johadi

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

