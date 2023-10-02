...

Kemunculan Kawanan Monyet Liar Resahkan Warga Jakarta Timur

Rio Manik, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 14:16 WIB
Inilah kawanan monyet liar yang menyatroni pemukiman warga di Cipayung, Jakarta Timur. Monyet ini terlihat berjalan dan melompat-lompat di atap sekolahan, pepohonan, kabel listrik, hingga rumah warga.
 
Kedatangan monyet liar ini mengejutkan warga. Pasalnya tidak pernah ada kawanan monyet liar yang berkeliaran di kawasan tersebut. Akibatnya warga khawatir lantaran takut digigit hingga rabies, khususnya terhadap anak-anak yang ada di pemukiman.
 
Kontributor: Rio Manik 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

