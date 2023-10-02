...

Tebalnya Asap Buat Kota Sampit Seakan Hilang Ditelan Kabut

Normansyah, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 14:00 WIB
Akibat pekat dan tebalnya asap, Kota Sampit di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah seolah hilang ditelan kabut. Berdasarkan alat Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), kualitas udara Kota Sampit dinyatakan berbahaya hingga mencapai 1.057 pm
 
Kabut asap membuat jarak pandang sangat terbatas antara 5-10 meter saat pagi hari
 
Agar tidak terjadi kecelakaan, pengemudi harus menyalakan lampu kendaraan hingga membunyikan klakson saat melintas. Tebalnya kabut asap membuat warga yang tinggal di dalam rumah pun harus menggunakan masker
 
Kontributor: Normansyah
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

