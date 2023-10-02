Akibat pekat dan tebalnya asap, Kota Sampit di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah seolah hilang ditelan kabut. Berdasarkan alat Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), kualitas udara Kota Sampit dinyatakan berbahaya hingga mencapai 1.057 pm

Kabut asap membuat jarak pandang sangat terbatas antara 5-10 meter saat pagi hari

Agar tidak terjadi kecelakaan, pengemudi harus menyalakan lampu kendaraan hingga membunyikan klakson saat melintas. Tebalnya kabut asap membuat warga yang tinggal di dalam rumah pun harus menggunakan masker

Kontributor: Normansyah

Produser: Kristo Suryokusumo

