Ngeri! Suhu Udara di Tangerang Selatan Tembus 37,5 Derajat

Nunung Purnomo, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 09:20 WIB
Musim kemarau yang melanda wilayah Indonesia berdampak pada panas teriknya matahari. Seperti di wilayah Tangerang Selatan yang mencapai 37,5 derajat celsius. uhu tersebut tercatat menjadi udara terpanas yang dialami wilayah Tangerang.
 
BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan saat melakukan aktivitasSeperti memakai masker dan memakai sarung tangan saat berkendara.
 
Kontributor: Nunung Purnomo 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

