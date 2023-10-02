Musim kemarau yang melanda wilayah Indonesia berdampak pada panas teriknya matahari. Seperti di wilayah Tangerang Selatan yang mencapai 37,5 derajat celsius. uhu tersebut tercatat menjadi udara terpanas yang dialami wilayah Tangerang.

BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan saat melakukan aktivitasSeperti memakai masker dan memakai sarung tangan saat berkendara.

Kontributor: Nunung Purnomo

Produser: Akira Aulia W

