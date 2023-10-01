Beginilah aktivitas warga di Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, Minggu (1/10). Mereka terpaksa mengangkut air bersih langsung dari instalasi pengolahan air PDAM.

Krisis air bersih ini diketahui sudah berlangsung lebih dari dua pekan. Warga rela bergiliran antre dari pagi hingga malam untuk mendapat air bersih.

Terganggunya distribusi air disebabkan pasokan dari Sungai Cijanggel dan Situ Lembang. Sehingga PDAM tidak mampu menyuplai air bersih ke warga.

Kontributor: Yuwono Wahyu

Produser: Akira Aulia W

(fru)

