Kemenparekraf akan menyelenggarakan Pagelaran Istana Berbatik pada 1 Oktober 2023. Acara akan diadakan tepatnya pukul 19.00 WIB di Istana Negara.
Panggung-panggung dan layar penunjang sudah hampir selesai dipasang. Sejumlah sorotan LED juga dipersiapkan untuk mempercantik panggung.
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo turun langsung untuk memastikan persiapan acara.
Reporter: Annastasya
Produser: Dea K. Charity
