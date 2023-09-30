Kemenparekraf akan menyelenggarakan Pagelaran Istana Berbatik pada 1 Oktober 2023. Acara akan diadakan tepatnya pukul 19.00 WIB di Istana Negara.

Panggung-panggung dan layar penunjang sudah hampir selesai dipasang. Sejumlah sorotan LED juga dipersiapkan untuk mempercantik panggung.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo turun langsung untuk memastikan persiapan acara.

Reporter: Annastasya

Produser: Dea K. Charity

(fru)

