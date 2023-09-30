Lalu Muhammad Zohri, gagal meraih medali di cabang olahraga (cabor) atletik. Zohri finis di peringkat ke-6 pada babak final atletik nomor lari 100m putra Asian Games 2023.

Sprinter Indonesia itu mengakhiri balapan dengan mencatatkan waktu 10,16 detik. Ia terpaut 0,19 detik dari pelari tuan rumah China, Zhenye Xie, yang finis terdepan dan meraih medali emas dengan waktu 9,97 detik.

