Di nomor atletik lainnya, atlet tolak peluru putri Eki Febri Ekawati menyelesaikan final nomor tolak peluru putri di urutan ke-10 dengan tolakan terbaiknya adalah sejauh 15,10 meter.

Catatannya terpaut jauh dari peraih perunggu Kiran Baliyan (India), 17,36 meter.

Sementara, medali emas dan perak dimenangi atlet China Gong dengan tolakan terbaik sejauh 19,58 meter, dan Song Jiayuan dengan tolakan terbaik sejauh 18,92 meter.

------------------------

Produser: Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

