Sprinter Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, berhasil melaju ke babak semifinal nomor lari 100 meter putra Asian Games 2023. Zohri finis terdepan pada heat 5 di Hangzhou Olympic Sports Park Main Stadium.

Atlet kelahiran Nusa Tenggara Barat itu sukses mencatatkan waktu di angka 10,22 detik. Catatan waktu tersebut merupakan yang terbaik bagi Zohri dalam kurun setahun terakhir atau tercatat sebagai season best.

