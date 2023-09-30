Kobaran api membakar lahan di Puncak Darma, Sukabumi, Sabtu (30/9/2023). Informasi yang dihimpun, kebakaran ini pertama kali terlihat pada pukul 14:00 WIB. Api terus membesar hingga membakar lahan curam di areal yang masuk Ciletuh Palabuhanratu Global Geopark (CPUGGp).

Upaya pemadaman terkendala oleh kondisi geografis yang sulit. Api berkobar di bukit curam, membuat pekerjaan pemadam kebakaran semakin sulit. Belum diketahui penyebab kebakaran.

(fru)

