Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan terbuka untuk semua capres dalam pilpres 2024. Namun Kaesang menyatakan, pihaknya tidak akan terburu-buru menentukan dukungan. Hal itu disampaikan saat konsolidasi bapilu Dewan Pengurus Wilayah PSI Bali di Kuta Badung, Sabtu (30/9) sore.
Dirinya yakin, meski merupakan partai kecil, PSI selalu menjadi sorotan masyarakat. Beberapa tokoh partai telah mengundang PSI untuk bergabung mendukung capresnya masing-masing.
(mhd)
