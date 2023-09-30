...

Meski Partai Kecil, Kaesang Yakin, PSI selalu Jadi Sorotan Masyarakat

Indira Arri, Jurnalis · Sabtu 30 September 2023 19:10 WIB
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan terbuka untuk semua capres dalam pilpres 2024. Namun Kaesang menyatakan, pihaknya tidak akan terburu-buru menentukan dukungan. Hal itu disampaikan saat konsolidasi bapilu Dewan Pengurus Wilayah PSI Bali di Kuta Badung, Sabtu (30/9) sore.
 
Dirinya yakin, meski merupakan partai kecil, PSI selalu menjadi sorotan masyarakat. Beberapa tokoh partai telah mengundang PSI untuk bergabung mendukung capresnya masing-masing.

(mhd)

