Kebakaran melanda salah satu pasar tradisional di Desa Jipo, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (30/9). Kebakaran terjadi pada sore hari, saat kios pedagang sedang tutup

Setidaknya 7 kios mainan dan toko sembako ludes terbakar nyaris tak bersisa. Meskipun tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah

Menurut warga kobaran api muncul dari salah satu kios pedagang yang berlokasi di sisi utara pasar. Dugaan sementara kebakaran dipicu aktivitas pembakaran sampah yang ada di dekat area pasar

Kasus terbakarnya Pasar Jipo kini masih dalam penyelidikan Polres Bojonegoro

(fru)

