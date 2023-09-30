Dinkes Palangka Raya, Kalteng menemukan lonjakan kasus ISPA, Sabtu (30/9). Sebanyak 9.599 warga terjangkit ISPA akibat menghirup kabut asap.

Peningkatan kasus ISPA terdata sejak Januari hingga Agustus 2023. Mayoritas yang terdampak ISPA adalah lansia dan anak-anak.

Dinkes memperkirakan kasus ISPA terus meningkat karena kabut asap masih ada.

Kontributor: Ade Sata

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

