Dinkes Palangka Raya, Kalteng menemukan lonjakan kasus ISPA, Sabtu (30/9). Sebanyak 9.599 warga terjangkit ISPA akibat menghirup kabut asap.
Peningkatan kasus ISPA terdata sejak Januari hingga Agustus 2023. Mayoritas yang terdampak ISPA adalah lansia dan anak-anak.
Dinkes memperkirakan kasus ISPA terus meningkat karena kabut asap masih ada.
Kontributor: Ade Sata
Produser: B. Lilia Nova
